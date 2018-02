10 coups de coeur mode grande taille de printemps chez Zalando

Je sais qu’il fait froid et pas forcément beau en ce moment, mais les beaux jours ne sont pas si loin, en fait le printemps commence dans à peine 1 mois et les nouvelles collections fleurissent en ce moment.

Chez Zalando on trouve vraiment de superbes collections grande taille avec des prix raisonnables : New look Curves, Simply Be, Glamorous Curve, Lost Ink Plus, Second Script Curve, Zizzi, Violeta by Mango…

Avant que toutes les tailles soient épuisées c’est le moment de regarder les nouveautés et voici 10 des pièces coups de coeur à voir absolument

Le site : Zalando