Ashley Graham et sa maman star d’une campagne de maillots de bain Swimsuits for all

Yeah, Ashley Graham est de retour pour une nouvelle collection de maillots de bain chez Swimsuits for all.

Vous allez jamais devinez qui est la jolie blonde à ses côtés (enfin sauf si vous avez lu le titre), oui c’est sa maman Linda qui a 53 ans assure comme une reine.

Maintenant on comprend d’où vient le corps de folie d’Ashley, l’héritage génétique joue un rôle indéniable.

La collection comprend pleins de bikinis, mais aussi des unes pièces, des coupes originales.. bref du Ashley, sexy, pulpeuses et pour toutes les femmes qui ont décidé d’aimer leurs corps.



Cette campagne est aussi un joli hommage de Ashley envers sa maman où elle la remercie pour l’avoir aidé à se construire forte et positive.

“Ma maman a été mon modèle depuis l’enfance et a joué un rôle essentiel dans le développement de ma confiance. Elle a encouragé une vision positive du corps dans notre maison avant que ce ne soit un mouvement. Son attitude envers son propre corps a façonné ma propre capacité à rester positive et pleine d’assurance. Je ne pouvais pas penser à quelqu’un mieux pour me joindre dans la célébration de la beauté de toutes les formes et des tailles dans cette campagne. Plus, elle est canon et a l’air incroyable dans ces maillots de bain.” Affirme Ashley à propos de sa maman.

“Je n’ai pas porté de bikini depuis les années 80! Je ne pense pas que je pourrais avoir découvert cette force intérieure sans Ashley. Cela rend cette campagne tellement spéciale – elle est mon rock et m’a inspiré à 53 ans pour être fière de mon corps à nouveau après que j’ai perdu ma propre force.” a confié Linda Graham

La maman d’Ashley a toujours été à ses côtés depuis les débuts de son aventure de mannequin.

Un soutien, une force et un véritable exemple comme celui que nous pouvons toutes donner en tant que mères.

Pour revenir sur la collection, on y trouve 14 maillots de bain, 1 tee-shirt et 1 cover up et le tout va jusqu’au 52 et aux bonnets E/F

Le site : Swimsuitsforall