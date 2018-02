Ashley Graham seule mannequin Plus pour Prabal Gurung à la Fashion week de New york

Depuis 2017, les mannequins dites “grande taille” ont fait leur apparition dans les défilés de la Fashion Week de New York, et la bonne nouvelle c’est que pour la saison hiver 2018/2019 elles reviennent à commencer par la top model Ashley Graham qui a défilé pour Prabal Gurung

Malheureusement cette bonne nouvelle est un peu ternie cette année, car si au dernier défilé on pouvait retrouver 3 mannequins Plus sur le podium, mais pour cette nouvelle saison, seule Ashley Graham a réussi à se hisser parmi les élues.



Pourtant en 2017, le créateur faisait un appel aux créateurs européen comme Céline ou Prada pour qu’eux aussi introduisent des femmes d’autres tailles dans leurs défilés.

“Je veux m’assurer que la conversation vers plus diversité dans la mode… les rondes, grande taille ne soient pas laissées sur le bas-côté. Vous ne pouvez pas avoir le succès d’un groupe minoritaire sans le succès d’un d’autre. Cela doit être collectif“

“I want to make sure that the diversity conversation in fashion…the curvy, the plus-sized women don’t get left behind. You can’t have the success of one minority group without the success of others. It needs to be collective”

Pour voir Ashley passer directement à 3:00min