20 photos de rondes en lingerie qui prouvent que le ventre aussi c’est sexy

Le truc qu’on aime le moins en soi quand on est ronde, c’est souvent ce ventre, gras, plein de bourrelets.

Oui ce ventre en plein milieu de notre corps qu’on a toutes passé tant de temps à vouloir camoufler en portant des gaines, en portant du noir, en portant des vêtements trop larges.

Combien de fois ai-je tenté de le cacher que ce soit en couple, ou juste au quotidien, c’était une véritable obsession, mon obsession, jamais celle de mon partenaire ou des autres.

Qu’on se le dise, non seulement on peut apprendre à aimer notre corps en entier, ne plus éprouver le besoin angoissant de tout faire pour le camoufler, mais on peut même le trouver beau.

S’aimer c’est avant tout une histoire entre son image et soi, mais j’ai quand même eu envie de poser la question à des hommes pour savoir ce qu’ils aimaient dans un vendre comme les nôtres. On m’a simplement répondu qu’un ventre de ronde c’est doux, confortable, réconfortant, rassurant, agréable entre les mains et les plus coquins de rajouter qu’une femme avec des hanches et du ventre c’est idéal, car on trouve toujours quelque chose à tenir.

Pour nous aider à porter un regard plus doux sur nos corps, voici des photos des femmes rondes qui s’aiment, y compris avec leurs ventres et même si cela n’a pas toujours été facile.

Voici 20 photos de femmes rondes en lingerie qui sont juste belles et vous aideront on l’espère à vous regarder avec plus de douceur.

La blogueuse et créatrice est non seulement sexy, mais cette femme a été jusqu’à créer une ligne de lingerie comme on en rêvait. Une lingerie qui ose et ne camoufle pas, une lingerie qui met en beauté TOUT le corps.

Femme, mannequin, maman … Fluvia c’est la beauté en toute simplicité.

Alors oui elle a un ventre plutôt plat et surtout des hanches larges, et elle vit son corps tel qu’il est en toute simplicité.

S’aimer cela commence par accepter qui on est et son histoire. Gaëlle, elle a tout compris et se bat contre les préjugés, mais aussi contre ses propres peurs pour les surpasser et être elle même, belle et guerrière.

Liz est chroniqueuse pour Refinery29, Fashionista, Yahoo… et elle sait qu’on ne doit pas se prendre au sérieux.

Ne pas se prendre au sérieux c’est une clé essentielle pour apprendre à s’aimer et regarder avec indulgence ce que certains nommeront défaut et que d’autres vont trouver juste beau.

Alysse Dalessandro n’a pas peur de montrer son corps. Comment résister à une femme qui se sent bien en toute simplicité.

Rester positive et profiter de chaque bonne chose de la vie.

Chastity Garner est une blogueuse connue, elle a recréé de nombreux looks de célébrités et oui elle n’a peur d’aucun look.

Modèle de lingerie et activiste, Ruby fait partie de ces femmes qui ont compris qu’être bien dans sa peau c’est ce qui plaît.

Un corps c’est une histoire de vie, chaque marque, cicatrice, rondeurs raconte une histoire et c’est ce qui rend le corps intéressant. Ce qui se dégage le plus de ses photos : De la tendresse !

9. Ninaah un peu de douceur dans ce monde de brute

Ninaah on la connaît pour ces looks colorés pleins de douceurs et de rêveries, ces photos nous rappellent qu’on peut voir la vie autrement.

Encore une belle jeune qui prouve que tout est une question d’attitude.

Oui souvent on a font de ses formes, ses courbes, bourrelets, peau d’orange et compagnie, pourtant il n’y a pas de quoi avoir honte comme le dit Brielle, tout le contraire.

Et on acceptait juste pour certaines personnes, nos rondeurs c’est sexy et rassurant, tout simplement.

Dans un monde où l’on nous dit sans cesse qui être, quoi mettre, quoi faire, cela fait du bien de voir des personnes qui invitent à briser le moule.

Pas besoin de la jouer hyper sexy pour être belle tout simplement, oui même avec du ventre, on s’en fiche du ventre, c’est beau une femme avec des formes.

On peut aussi s’amuser et oser de la lingerie olé olé, oui même avec du ventre, je vous le dis, on s’en fiche du ventre.

Si je vous dis que le complexe premier de Stacey c’est sa peau et pas son ventre, comme quoi les complexes c’est une question de vision sur soi même avant tout.

16. Ivory une femme qui vit pleinement

Chanteuse, modèle, activiste … parfois il faut juste s’écouter et se laisser porter, se lancer et vivre les choses qui viennent pleinement, sans chichi, dès maintenant.

Rachel Saddedine est photographe, modèle, blogueuse et chanteuse.. Oui oui tout ça, car Rachel n’est pas le genre de femme que l’on fait rentrer dans une case, pas le genre de femme à accepter qu’on la limite et on devrait toute suivre cet exemple.

Saviez-vous qu’on peut être ronde et hardeuse ? Alors non, on a pas besoin d’être nue et de se montrer pour prouver qu’on s’assume, mais oui la femme ronde est désirée et Sydney en a même fait son business.

On ne présente plus la superbe Tess, elle est l’exemple vivant qu’être ronde n’empêche pas de porter un bikini, de trouver l’amour, d’être maman, et d’être belle en lingerie sans avoir à cacher son ventre.

Danielle est une blogueuse célèbre qui a bien compris qu’il y a des personnes qui aiment aussi le confort d’un corps voluptueux et la force d’une femme sûre d’elle.

Soyons plus douces et indulgentes envers notre corps, oui on des courbes, du gras, de la peau d’orange, des vergetures, des bourrelets… et c’est normal.

Toutes ces marques sur nos corps, toute cette volupté, vous pouvez en être fière et apprendre à l’aimer comme ces 20 femmes.

Il n’y a rien de plus beau qu’une femme qui se sent bien dans son corps.