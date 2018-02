Ashely Graham est de retour super sexy en maillot de bain dans Sport Illustrated

Ashley Graham revient pour l’édition 2018 du Sport Illustrated Swimsuit pour la 3eme année consécutive.

La belle avait eu l’occasion de faire sa révolution body positive en étant en couverture en 2016.

Ce nouveau numéro nous montre une Ashley encore et toujours plus sexy, oui oui c’est possible d’être encore plus sexy.

On voit aussi la top model poser dans des maillots de bain de sa collection que l’on peut retrouver sur Swimsuitsforall.

Êtes-vous prêt à vous en prendre plein les yeux ?

Les photos de cette saison sont encore plus chaudes que celles des deux dernières années, il se pourrait même que certaines photos de plaisent pas à tout le monde, mais c’est le jeu ma pauvre Lucette.

Ici on retient surtout qu’une femme qui a des formes, de la cellulite et des bourrelets et présente dans ce fameux magazine auprès de mannequins de taille zéro, et en plus d’autres mannequins dites grande taille arrivent avec elle, mais cela on en parlera dans un autre article.

Photographiée par Josie Clough à Nevis.

Allez, il ne reste plus que 4 mois avant l’été …