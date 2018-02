Tabria Majors prend d’assault Sport Illustrated en maillot de bain

Ashley Graham n’est pas la seule mannequin Plus à poser pour l’édition 2018 du Sport Illustrated swimsuit, cette année pour la toute première fois Tabria Majors est présente.

Enfin une autre mannequin Plus rentre dans la danse, une mannequin tout en courbe et ce n’est pas tout, car Tabria est aussi une femme de couleur, la première pulpeuse de couleur alors même que pour 2018 Danielle Herrington est seulement la troisième mannequin de couleurs à être sur la couverture.

Tabria à l’origine c’est une blogueuse qui ne pensait pas pouvoir faire une carrière de mannequin, et on est bien content qu’elle se soit lancée.

Jamais elle n’aurait pensé être prise pour le magazine, elle a participé à un concours et a envoyé sa vidéo, résultat elle fait parti des 6 femmes choisies parmi plus de 5000 candidatures.

Alors qu’est-ce qui rend Tabria Majors si spéciale ? Regardez les photos, elles parlent d’elle même !

Non seulement Tabria fait partie du Top 6 des mannequins choisies afin poser pour de superbes photos, mais elle a aussi défilé aux côtés de 14 ses collègues plus minces, et vous pouvez voter pour elle ICI afin qu’elle soit choisie pour être dans la prochaine édition de 2019 et la première gagnante du #SISwimSearch.

Une publication partagée par Tabria Majors (@tabriamajors) le 13 Févr. 2018 à 11 :59 PST

La belle n’en revient toujours pas d’avoir été choisie. C’est encore plus fou quand on sait qu’elle a attendu le dernier jour pour envoyer sa candidature.

Tabria n’a que 27 ans et a commencé sa carrière de mannequin il y a à peine 2 ans.

Le secret de la belle, du sport et de la méditation pour commencer sa journée avec l’esprit clair.

Son but, inspiré des jeunes femmes et des femmes comme elle à prendre soin d’elle, à oser le bikini et surtout savoir que l’on peut faire sauter les limites imposées par la société si on le veut vraiment

On espère vraiment que l’on pourra revoir Tabria dans la prochaine édition de SI Swinsuits, mais on sait déjà que sa carrière est bien lancée.

Les photos sont de Yu Tsai et elles ont été faites à Belize

Tabria a déjà eu l’occasion de poser avec Ashley Graham pour les maillots de swimsuitsforall.

En fait la top model lui a même donné des conseils pour le

Une publication partagée par Tabria Majors (@tabriamajors) le 28 Janv. 2018 à 12 :16 PST

Entre rondes c’est bien de se tendre la main, soutenir et aider l’une d’entre nous à monter c’est un peu nous aider toute en même temps.

Alors Voter ici pour Tabria pour qu’une pulpeuse soit là pour le numéro de 2019.

Pour voir toutes les photos de Tabria Marjors dans le Sport Illustrated swimsuit 2018, c’est ICI