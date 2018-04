Robe de cérémonie grande taille pour la saison des mariages

La saison des mariages va commencer et avec elle la recherche de la fameuse robe de cérémonie grande taille.

La robe idéale lorsqu’on est invitée ou témoin à un mariage est un savant mélange d’équilibre, à la fois chic et féminin, mais pas bling-bling, une jolie couleur, mais pas rouge, car trop matuvue pour ce genre d’événements, pas blanc non plus, car cette couleur est réservée pour la mariée, simple, mais pas non plus trop basique.

On est partie à la recherche de robes élégantes idéales pour ce jour si important.

Voici 10 robes de cérémonies grande taille :

Laquelle de ces robes aimeriez-vous porter ?