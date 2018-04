Kiabi : La mode de printemps jusqu’au 58/60 est arrivée

La nouvelle collection grande taille de printemps est arrivée sur Kiabi et elle va jusqu’au 58/60.

Un style casual et moderne, avec des couleurs pétantes, des fleurs, des volants … une collection moderne facile à porter et à petits prix.

Coup d’oeil sur les nouveautés :



Kimono long fleuri à ceinturer 25€* – Débardeur perles brodées 18€* – Jean skinny en denim stretch 20€*

Tee-shirt coton et macramé 18€* – Pantalon fluide fleuri 25€*

Robe manches pagodes à volants 20€

Robe en crêpe à volants 20€

Tee-shirt décolleté dentelle au dos – 15€* – Pantalon large fleuri 20€*

Pantacourt slim 4 boutons 18€*

Jean skinny destroy 25€*

Il y a encore plus de nouveautés à venir.

Le site : Kiabi