Beth Ditto sans limites pour le dernier spot de Zalando

Beth Ditto, Sonia Gen Ammar, Haane Gaby Odiele, Alexandra Wester Ime sont les stars de la campagne publicitaire de Zalando pour ce printemps été.

4 femmes : Une mannequin et chanteuse française, une mannequin belge et activiste, une athlète allemande et une rock star américaine.

Elles ont toute été choisies pour leurs personnalités fortes, pour leurs styles de vie sans concessions, pour cette façon qu’elles ont d’aller au-delà des limites que l0’on croit imposé par la société, et ici on est bien content de voir qu’une des 4 femmes choisies avec Beth Ditto propose est une ronde et pas une mannequin.

L’idée ici est de mettre en avant que chaque femme est unique et différente et que c’est cette diversité justement qui nous rend chacune si spéciale.

Le slogan de la campagne Zalando : “la mode n’a pas de limite, vous non plus”

Voici la vidéo ci-dessous :

Chacune a aussi un sport juste pour elle, y compris Beth évidemment que l’on voit en back stage comme si elle allait monter sur scène.

Le sport a été fait par Andrew Rothschild.

Les tenues ont été choisies dans la collection printemps été et sont les pièces favorites de chacune des 4 beautés de la campagne.

Tout n’est pas encore en ligne, mais cela devrait venir bientôt.

Après une rapide recherche impossible de trouver la robe à pois que porte Beth sur Zalando, mais j’ai trouvé les boucles d’oreilles et la combinaison he he

Les chaussures bordeaux semblent être un modèle de Dorothy Perkins que l’on trouve ICI dans d’autres couleurs , à noter que Dorothy Perkins propose aussi une collection DP Curve jusqu’au 56 et des chaussures Wide Fit donc pour pieds larges jusqu’au 42.

Ironie du sort, pas de vêtements de la collection Beth Ditto n’est présent sur le site.

En bonus, voici le spot de Zalando en V.O.

Le site : Zalando