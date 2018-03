Tendance denim en grande taille : Les pièces à avoir !

Avec le printemps le denim fait son retour en force, robes, jupes, combinaisons, blouses, vestes … le jean est partout.

Alors on a cherché 10 pièces coups de coeur qui sortent du pantalon en jean, en fait ici pas un seul pantalon he he, les pantalons ce sera pour une autre sélection bientôt ;)

Mais attention, le jean se porte avec une belle coupe classe et féminine, ou avec une pointe d’originalité et pourquoi pas des broderies ou des franges.

On ose le denim, mais avec une pièce forte et dans tous les cas on le mixte avec une autre couleur, que ce soit avec les accessoires ou les chaussures ou encore avec un pantalon, une jupe ou une veste qui ne soit pas elle en jean.

C’est parti pour une sélection denim en grande taille :