Kimono grande taille : Tendance coup de coeur du moment

Celaa fait un petit moment que le kimono est revenu sur le devant de la scène mode, cette tendance perdure et on en trouve de plus en plus dans les rayons grande taille.

Parfait pour le printemps quand il fait trop chaud pour un gilet, mais qu’on aurait bien envie de porter plus qu’un petit haut, ils peuvent se porter de nombreuses façons, aussi bien au-dessus d’une robe, jupe, jeans, pantalon ou short.

Et vous savez quoi, on peut le porter le jour et le soir.

Le look facile c’est le style bohème avec un short et t-shirt simple et un kimono qui viendra habiller la silhouette et lui donner du caractère.

Il est parfait aussi pour flouter la silhouette au-dessus d’une robe moulante.

Voici 10 kimonos grande taille pour ce printemps