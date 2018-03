Soleil, ocre, citron, limonade … : En avant vers l’été avec du Jaune en grande taille

Couleur phare pour les beaux jours qui arrivent, le jaune vient mettre sa touche de peps dans les collections printemps été qui arrivent.

On le retrouve partout, dans les vêtements, mais aussi les chaussures, les sacs, les bijoux, bref c’est LA couleur qui va popper et apporter de la fraîcheur à nos looks.

Facile à associer avec des vêtements noir, kaki, gris, blanc, bleu ou encore du denim.

Nous avons toutes un jaune qui nous va, depuis le jaune clair ou très clair, le jaune paille, le jaune d’or, le jaune foncé… faites des tests si vous ne savez pas quel jaune vous va.

En avant pour une sélection ensoleillée et en grande taille évidemment