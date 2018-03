Rose pastel en grande taille pour un printemps tout doux

Le printemps c’est la saison où on se débarrasse enfin de toutes ces couches de vêtements qui finissent à longue par nous étouffer.

Le printemps c’est la liberté, la légèreté, la douceur de vivre, la vie qui reprend ses droits … et quoi de mieux qu’un rose tendre, un rose pastel qui nous fait penser aux magnifiques cerisiers en fleurs pour célébrer l’arrivée de jours avec plus de soleil et la renaissance de la nature :)

Le rose tendre, idéal pour un look délicat et élégant est parfait pour apporte de la lumière et réchauffer tout en finesse notre teint.

Alors que trouve-t-on en grande taille pour ce printemps dans les tons roses ?

Voici la sélection rose qui va donne une note sucrée à votre look.