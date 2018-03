Les pois s’invitent dans la mode de printemps aussi pour les grandes tailles

Cette saison l’imprimé pois sera de la partie et c’est tant mieux.

Élégant, chic, artistique … on a déjà vu des pois sur Beth Ditto et Gaëlle Prudencio .

Robe, top, pantalons, combinaisons … Les pois arrivent aussi sur les collections de maillots de bain.

C’est parti avec une sélection de 10 vêtements à pois en grande taille :