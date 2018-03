Les grosses fesses font tourner le monde : La preuve avec 20 chansons sur les gros culs !

La saison des régimes a commencé, les invitations de coach commencent à pleuvoir, pourtant ce ne sont pas les petites fesses qui font tourner le monde.

Qu’on arrête de nous raconter des bêtises, toutes ces filles qui font des abdos fessiers et autre squat ce n’est pas par hasard, toutes ces vidéos pour se faire un derrière tout en rondeurs, ces stars montrées du doigt pour leurs popotins voluptueux comme Beyonce, Jennifer Lopez, Nicki Minaj ou encore Kim Kardashian, mais qui sont aussi adulé entre autres pour leurs formes c’est bien la preuve que les croupes voluptueuses ont plus de pouvoir qu’on ne le dit.

Dernièrement c’est le fondement d’Ashley Graham qui ont fait coulé de l’encre avec les photos pour Sport Illustrated (photo ci-dessus) .

Ce matin même j’ai vu un t-shirt dans la collection Plus de Missguided qui disait : “Personne n’a jamais écrit une chanson sur un petit cul”

Après un gros éclat de rire et l’envie de porter ce t-shirt, je me suis donc penché sur la question.

Qu’en est-il vraiment des chansons sur les gros culs ?

Voici réunie ici une liste de 20 chansons sur les fessiers dodues.

1 – Sir Mix A Lot – Baby Got Back

Si vous ne connaissez pas cette chanson, c’est que vous avez dormi depuis 1992.

Aussi connue sous le nome de “I Like Big Butts” cette chanson a été reprise par de nombreux artistes et même des personnages animés comme Bob l’éponge.

Pourtant quand cette chanson est sortie elle a choqué et causé de grandes controverses à cause des paroles explicites et de la référence à une partie du corps féminin.

À noter qu’elle a été numéro 2 des ventes aux US en 1992 après Whitney Houston’s “I Will Always Love You”.

2 – Meghan Trainor – All About That Bass

Cette chanson qui fait aussi partie de la liste des 36 chansons qui boostent l’estime de soi a été considéré comme une des meilleures chansons de 2014 et a été nominé au Grammy Awards dans les catégories “Meilleure chanson de l’année” et “Meilleur album de l’année”.

C’est aussi une des rares chansons qui parlent de formes et montrent des femmes pulpeuses dans sa vidéo et pas juste des danseuses avec un fessier rebondi.

3 – Bootylicious : Destiny’s child

Le saviez-vous, le terme Bootylicious a été inventé par Snoop Dogg en 1992 même si c’est cette chanson des Destiny’s child qui l’a rendu populaire en 2001.

4 – Fat bottomed girls – Queen

C’est le guitariste de Queen, Brian May qui a écrit les paroles de cette chanson, elle parle en effet d’un jeune qui commence à aimer voir tous ces fessiers plantureux qu’ils croisent sur la route.

5 – Nicki Minaj – Anaconda

largement inspiré de la chanson “Baby Got Back”, cette chanson a été à l’origine écrite pour Missy Elliot.

La version de Nicki Minaj est sortie avec une censure sur la couverture ce qui ne l’a pas empêché d’être numéro 3 des téléchargements aux US durant la première semaine de lancement en 2012.

6 – Jason Derulo – Wiggle feat. Snoop Dogg

Le saviez-vous, cette chanson a fait partie à la fois de la liste des 101 meilleures chansons de 2014 et des 10 pires chansons de 2014.

7 – Booty – Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a d’abord refusé de chanter une chanson dont le titre originel était “Big Booty”, trop explicite à son goût.

8 – Pitbull – Culo (feat. Lil Jon)

Culo (en Français fesse) est la chanson qui fait connaître Pitbull en 2004, eh oui !

9 – Ms. Fat Booty – Mos Def

Première chanson de Mos Def en 1999 utilise des extraits d’une chanson de 1965 de Aretha Franklin : “One Step Ahead”.

10 – Big Ole Butt – LL Cool J

Cette chanson de 1989 n’a atteint que la treizième place dans les charts US rap.

11 – Major Lazer – Bubble Butt

Peu importe ce que l’on pense de la chanson, la première minute de ce clip dirigé par Eric Wareheim vaut le coup d’oeil, juste pour voir cette géante aux fessiers imposants transformer 3 jeunes femmes d’une façon inattendue et faire gonfler leurs popotins dans des dimensions exagérées, un immanquable

12 – My humps – The black eyed peas

Difficile de parler de postérieur sans que cela est une connotation sexuelle, ce qui a valu à la critique de descendre en flèche cette chanson a sa sortie en 2005, le public lui a aimé et ce fut un gros succès commercial et l’une des chansons les plus vendues des Black eyed peas.

13 – Back That Azz Up — Juvenile

Savez-vous qu’il y a eu 3 versions de cette chanson et que la première sous le nom de “Back That Thang Up” a été censurée.

14 -Milk Milk Lemonade — Amy Schumer

Après le grand retour de la mode des fesses avec “Anaconda” puis “All About that bass” (vidéos ci-dessus) , l’humoriste Amy Schumer a fait en 2015 cette parodie des chansons sur les séants imposants pour la nouvelle saison de Comedy Central’s Inside Amy Schumer.

Faites attention aux paroles, Amy donne un nouveau nom poétique aux pétards, la “machine à fudge” … je vous laisse y penser un instant.

15 – Da butt – EU

Cette chanson de 1988 est en fait tiré du film School Daze de Spike Lee.

16 – Big Bottom — Spinal Tap

Encore une parodie cette fois-ci avec un groupe spécialisé dans les parodies dans le style rock heavy metal, mais ils sont aussi bons que les plus grands qui n’hésitent pas à les rejoindre sur scène pour jouer avec eux.

17 – Ms. New Booty — Bubba Sparxxx ft. Ying Yang Twins

Cette chanson de 2003 a été le plus grand succès à ce jour de Bubba Sparxxx

18 – Tujamo – Booty Bounce

Il n’y a pas que les chanteurs pop, rap et RnB qui acclame les fesses, eh oui en 20016 c’est l’electro-house allemande qui s’attaque aux croupes rebondies.

19 – Robert Farel – Les petit boudins

Vous ne devinerez jamais qui se cache derrière cette reprise, succès des années 80 ?

Celui qui a écrit et composé cette chanson n’est autre que Serge Gainsbourg.

Elle a aussi été chantée par Dominique Walter en 1967, une version à savourer ici .

20 – Blac Youngsta – Booty

Blac Youngsta est un fan de rondes, il a profité du clip sorti en février 2018 pour se faire rétrécir histoire de profiter encore plus de la vue sur les arrière-trains des danseuses.

Allez on est pas rancunière et on aime tous les physiques ici, alors même si le seul petit cul qui a fait couler de l’encre est sans doute celui de Kylie Minogue pour la chanson Spinning Around lorsqu’elle portait son petit short doré, en cherchant bien on peut aussi trouver 2 chansons sur les petits culs, l’une étant une parodie des chansons sur les derrières en formes.

Et voici en bonus 2 chansons sur les petits culs

Song for the Little Butts – Jacksfilms

Lil Booties Matter – Trap Beckham

Soyons fières de notre corps et aussi de nos fesses, qu’il soit petit, moyen ou gros !

Aimez-vous cette partie de votre corps ?