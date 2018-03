Naomi Shimada : Une mannequin Plus vibrante dans la nouvelle campagne H&M

Alors qu’une marque comme La Redoute fait scandale pour avoir demandé si on voulait voir plus de mode grande taille, d’autres ne se posent pas la question et ont désormais dans leurs campagnes au moins une mannequin plus.

C’est le cas de H&M qui fait danser la jolie Naomi Shimada aux côtés de Winona Ryder ou encore Elizabeth Olsen.

Naomi Shimada on l’a connaît déjà, car elles posent depuis longtemps pour Asos, Forever 21, on l’a aussi vue pour des campagnes comme Nike ou encore Lonely Lingerie.

La vidéo pour la nouvelle collection de printemps H&M est positive et colorée, une campagne qui veut mettre en valeur des femmes qui se soutiennent entre elles.

Une campagne où la mannequin Plus danse et virevolte avec la même belle énergie que ses consoeurs.



Autre point positif, même si elle est la seule ronde de cette vidéo, Naomi crève l’écran.

Elle est vraiment mise en avant, tant par son rôle dans l’histoire, que par le choix de sa tenue.

En effet, Naomi à une position puissante, car c’est elle qui ouvre le cercle de danse vers plus de soutiens envers les femmes.

Et quoi de plus vibrant qu’une ronde bien dans sa peau qui porte une robe colorée, et pas n’importe quelle couleur, du rouge !

Voici une campagne comme on aimerait en voir plus, en espérant que la marque poursuive sur cette voie et entraîne avec elle le monde de la mode.

Pour l’instant la robe rouge de Naomi n’est pas encore en boutique, mais cela ne saurait tarder …

