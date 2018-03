Voici une campagne qui donne déjà envie de partir en week-end.

Violeta by Mango vient de mettre en ligne sa nouvelle collection grande taille pour le printemps été.

Couleurs vitaminées, imprimés tendance qui sentent bon le soleil et les mojitos.

La nouvelle collection contient aussi bien des pièces bohèmes qu’habillés et comme toujours cela va jusqu’au 52 et les chaussures vont jusqu’au 41.

Les prix vont de 12,99€* pour le foulard à 99,99€* pour la combinaison.

Le site : Violeta by Mango