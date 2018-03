Sniiky est une marque grande taille qui propose des vêtements adaptables selon les morphologies du 42 au 56.

Le tout est made in France he he

Pour sa nouvelle collection Sniiky est à la recherche de nouveaux visages, oui oui un casting :)

Le shooting aura lien mi-avril et les modèles doivent faire entre une taille 44 et 52.

Pour postuler, envoyer votre candidature à contact@sniikyparis.com (dites que vous venez de notre part).