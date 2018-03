5 looks de rondes repérés sur Instagram cette semaine

Parfois au moment de s’habiller on peut avoir besoin d’inspiration, et si les boutiques proposent de plus en plus de grande taille, rares sont celles, encore aujourd’hui qui ont compris que des modèles rondes étaient indispensables.

Heureusement, le web a inventé les blogueuses, elles sont toutes différentes, autant dans la morphologie, la taille, le style … bref elles proposent une vraie option pour voir des vêtements portés par des filles avec de véritables rondeurs, plus des options de looks du plus classique au plus extraordinaires.

Voici une nouvelle série sur Vivelesrondes et j’espère que cela vous plaire et apportera de l’inspiration.

Voici 5 looks de rondes repérés sur Instagram :

Une publication partagée par Big or not to big (@bigornot) le 21 Mars 2018 à 12 :38 PDT

Audrey porte une robe fleurie de ChiChiLondon

Dans le même esprit : Yumi Plus – Robe drapée à imprimé fleuri et ASOS CURVE – Robe courte à encolure en V et avec boutons et imprimé fleuri monochrome

Une publication partagée par Paola ♥️ (@chubbybabe_) le 20 Mars 2018 à 2 :40 PDT

Paola porte une robe fleurie Unique Vintage

Dans le même esprit : Robe Florale Sans Manches Longueur Thé – Manon Baptiste

Robe cocktail, avec noued dans le dos

Une publication partagée par Gaëlle PRUDENCIO (@gaelleprudencio) le 20 Mars 2018 à 1 :25 PDT

Gaëlle porte une robe à pois de Eshakti

Dans le même esprit : Robe longue à pois

Callie porte un top caramel et une jupe en jean boutonnée sur le devant.

Dans le même esprit : Lost Ink Jupe crayon en jean avec noeuds mousseline – Jupe longue boutonnée denim stretch

Une publication partagée par Rochelle Johnson (@iambeauticurve) le 23 Mars 2018 à 11 :19 PDT

Rochelle Johnson porte la Fluted ruffle sheath dress de Lane Byrant

Dans le même esprit : Plus Kerry Scuba Frill Peplum Midi Dress – Plus Naomi Plus Long Ruffle Wrap Midi Dress

Laquelle de ces 5 tenues préférez-vous ?

Voulez-vous voir plus de looks la semaine prochaine ?