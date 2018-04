Combinaison grande taille : La tenue sans prise de tête pour le printemps

C’est la tendance du moment, parfaite pour la mi-saison, la combinaison est partout et cela tombe bien.

Parfait pour un look casual, passe-partout, certains modèles peuvent se porter au bureau ou même pour une soirée chic, eh oui on en trouve de plus en plus en grande taille.

Pas besoin d’en rajouter beaucoup, cette tenue se veut simple, un sac et un bijou au choix suffisent pour habiller le look.

En attendant que les températures nous permettent de porter des sandales, ce sont des jolis escarpins qui seront l’association parfaite avec une combinaison pour le soir, une paire de chaussures plates ira très bien pour le jour.

C’est parti pour une sélection de 10 combinaisons grande taille pour le printemps