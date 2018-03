Ashley Graham devient la nouvelle ambassadrice de Pantene #strongisbeautiful

Ashley Graham ne s’arrête jamais, après avoir changer la donne dans le monde de la beauté en devenue une ambassadrice pour la marque de maquillage Revlon, alors qu’elle fait parti des juges dans l’émission America Next Top Model #ANTM, la belle passe au niveau supérieur en devenant l’ambassadrice de Pantene pour #NextLevelHair

Une campagne en collaboration avec l’émission #ANTM dans laquelle on retrouve une autre mannequin Plus (si quelqu’un trouve son nom on aimerait bien le connaître, dites-le nous en commentaire) , avec ce superbe slogan “La force c’est beau” #strongisbeautiful

“La confiance cela vient de l’intérieur, mais avoir un “bon jour de cheveux” (good hair day) aide assurément. Mes cheveux ont l’air fabuleux, j’ai un regard positif sur la journée et je sais que je peux tout accomplir “confie-t-elle au magazine People

“Confidence comes from within, but having a great hair day definitely helps. My hair looks fabulous, I have a positive outlook on the day, and I know I can accomplish anything.”

Ce n’est pas la première pulpeuse a participé à une campagne Pantene, en effet la marque c’était déjà associé à Queen Latifah en 2014. Mais avec #NextLevelHair ce n’est pas juste une célébrité, mais une mannequin professionnelle qui est mise sur le devant de la scène.

Il semble que rien n’arrêtera Ashley Graham dans sa carrière, elle fait déjà partie des 10 mannequins les mieux payés au monde et nous sommes ravis de voir qu’elle entraîne dans son sillage d’autres mannequins grande taille.