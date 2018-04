Les rayures en grande taille Oui c’est une bonne idée

Oui, les rayures sont de retour, eh oui n’en déplaise aux dictateurs de la mode qui diront “Ah mais non ma chérie, cela ne va pas du tout, les rayures ce n’est pas pour les rondes !” ici on aime les rayures et nous ne sommes les seules, comme le prouve le look de Ashley cette semaine

Les rayures peuvent être des alliés des rondes et oui !

Les lignes verticales allongent, plus elles seront fines et serrées, plus elles allongeront et donc amincisseront la silhouette.

Les lignes horizontales peuvent servir à mettre du volume là où on aimerait en avoir plus, pour les petites poitrines par exemple. Mais aussi, par contraste à camoufler une partie du corps,en mettant un patch à rayure horizontale sur les hanches et de l’uni sur le ventre, par contraste le ventre semble moins présent.

Les rayures en diagonales peuvent créer des effets d’optique et complètement remodeler la silhouette.

Bref les vêtements rayés peuvent être de vrais alliés pour qui ose essayer et expérimenter.

Oserez-vous les rayures ?