20 photos de femmes rondes en bikini 2 – #curvesinbikinis

Passer le pas du maillot de bain semble encore infranchissable pour de nombreuses rondes, et je ne parle même pas du bikini… ou justement si, si on en parlait du bikini !

Il y a 2 ans vous pouviez découvrir ICI 20 photos de femmes rondes en bikini , mais depuis les choses ont encore évolué et on voit de plus en plus de rondes qui se lancent, tant à la piscine, qu’à la plage et qui enfin osent le bikini avec succès !

Parce que oui, être ronde n’est pas une bonne raison pour ne pas porter un bikini, passer un bon moment à la plage, nager, apprécier la caresse du soleil sur sa peau, bref vivre toute simplement.

Oui je sais, le regard des autres est là, mais la seule façon de le changer et de montrer que cela ne nous touche pas, de changer le paysage visuel et vivre notre vie pour nous.

Alors parce que c’est bon pour le moral, que ces femmes sont superbes et que cela fait plaisir, voici 20 photos de femmes rondes qui ont partagé leurs looks en bikini.

La meilleure façon de construire la confiance de nos enfants, c’est de leur montrer l’exemple.

Une publication partagée par ALLIE 🌸 Just Do You, Babe! (@allisonkimmey) le 18 Mars 2018 à 6 :16 PDT

Dani ose et en couleur vive s’il vous plaît. Rondeurs, vergetures, elles s’en fichent, c’est son corps et elle compte bien vivre avec comme elle l’entend.

Une publication partagée par Melissa Gibson (@yourstruelymelly) le 24 Févr. 2018 à 3 :42 PST

Loey est juste sublime, tout simplement.

Une publication partagée par Loey Lane (@loeybug) le 26 Mars 2018 à 12 :44 PDT

Aurélie se prépare pour l’été et cela donne envie.

Une publication partagée par AURELIE GIOT (@blogciaobella) le 28 Mars 2018 à 7 :01 PDT

Coco est une amoureuse de l’été, du soleil et de la plage, hors de question de s’en passer parce qu’elle est à des courbes.

Une publication partagée par Coco (@cocoscurvycloset) le 7 Sept. 2017 à 2 :03 PDT

La preuve que lorsqu’on est belle à l’intérieur on est lumineuse.

Une publication partagée par YVE EDMOND (@yve_plus) le 22 Sept. 2017 à 11 :04 PDT

Gabi toujours pleine d’énergie c’est la reine des bikinis, et cette fois pas de fatkini, elle montre son ventre et s’en fiche.

Une publication partagée par Gabi (@gabifresh) le 1 Déc. 2017 à 9 :43 PST

Sarah c’est une explosion d’énergie, le regard des autres ne la stoppera pas

Une publication partagée par Sarah (@sarahsapora) le 28 Mars 2018 à 10 :21 PDT

Woohoo, go girl, belle, en bikini et active, on aime !

Une publication partagée par F A D E L A H A A A 💨 (@fadelahaaaa) le 26 Mars 2018 à 2 :08 PDT

Toni se lance sur la plage même s’il y a du monde et elle a bien raison.

Une publication partagée par T O N I (@thecurvyhousewife_) le 2 Juil. 2017 à 3 :56 PDT

Faith a du passé au dela de ses peurs, et oui son ventre est blanc, pas encore doré par le soleil, elle a de la peau d’orange, des bourrelets … et les gens s’en fichent.

Une publication partagée par Faith Costa (@faith_plusfashion) le 5 Juil. 2016 à 1 :44 PDT

Rocio a décidé d’être heureuse, et c’est l’exemple à suivre !

Une publication partagée par Rocio Agustina Mendez (@rocioagustinamendez) le 13 Févr. 2018 à 2 :41 PST

Juste profiter des moments quand ils sont là, c’est ce que fait Crystal et tant que le soleil sera là rien ne l’en empêchera.

Une publication partagée par Crystal Coons 🏝👙 (@sometimesglam) le 23 Févr. 2018 à 2 :33 PST

Non ce n’est pas du courage de porter un bikini, c’est un choix !

Une publication partagée par Fairy BoobMother (@fairyboobmother) le 29 Mars 2018 à 7 :07 PDT

Un corps, une plage, et Danielle est prête.

La’Tecia n’a pas l’intention de se conformer aux dictats de la société et c’est tant mieux.

Une publication partagée par La’Tecia Thomas (@lateciat) le 27 Mars 2018 à 5 :44 PDT

Une visite pour voir la famille est toujours une bonne excuse pour un tour à la plage en bikini.

Une publication partagée par Annika Reid II Mompreneur (@thestylishreid) le 23 Janv. 2018 à 5 :26 PST

Bree a simplement décidé d’être elle-même, elle se fiche de rentrer dans le moule.

Une publication partagée par ⚜Bree C. WestBrooks⚜ (@breecandace) le 2 Mai 2017 à 2 :06 PDT

La vie parfois nous apporte des épreuves qui laissent des cicatrices.

Ces cicatrices sont les marques d’un combat gagné, un combat dont on peut être fière et qu’on a pas à camoufler pour les autres.

Une publication partagée par curvykate (@curvykate) le 28 Mars 2018 à 4 :15 PDT

Yoga, danse,bikini, ces femmes vivent à 100%

Une publication partagée par Whitney Way Thore⚡️ (@whitneywaythore) le 28 Mars 2018 à 10 :20 PDT

Allez, on a envie de voir plein de rondes en bikini sur les plages comme Alex !

Une publication partagée par A L E X L A R O S A (@missalexlarosa) le 24 Janv. 2018 à 6 :20 PST

Allez-vous oser le bikini cet été ?