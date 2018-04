Cette semaine on découvre les looks de 5 autres rondes : Elena, Lalaa, Virginie, Ashley et Amber.

Des looks qui osent avec des imprimés, fleurs, rayures, tropical.

De la couleur avec du rose, ou encore une façon tendance et qui passe pour le bureau de porter un t-shirt à message.

C’est parti avec 5 looks de rondes repérés sur instagram cette semaine :

Une publication partagée par Elena (@elenadevesa) le 3 Avril 2018 à 12 :57 PDT

Elena porte une tenue de Violeta by Mango avec la veste lin double boutonnage, le t-shirt message ornement, le jean relaxed Comfy et les chaussures ouvertes à l’arrière à paillettes.

Une publication partagée par L∆L∆∆ MIS∆KI (@lalaamisaki) le 31 Mars 2018 à 1 :28 PDT

Lalaa porte le haut avec épaules ajourées et volants ainsi que le pantalon large avec imprimé jungle de MS mode

Dans le même esprit : Pantalon fluide à fleurs – Violeta by Mango

Une publication partagée par Virginie Grossat (@virginiegrossat) le 2 Avril 2018 à 10 :02 PDT

Virginie porte une robe Chichi London Curve – Sandales wide fit New Look – Ceinture H&M – Boucles d’oreille Asos

Dans le même esprit : Robe 1950’s Florale Devant Croisé – Rosegal

Une publication partagée par Ashley Nell Tipton (@ashleynelltipton) le 3 Avril 2018 à 9 :53 PDT

Ashley porte la combinaison Sofie Striped Culotte Jumpsuit de Fashion Nova

Dans le même esprit : Combinaison raccourcie rayée Castaluna

Combinaison rayée Forever 21

Une publication partagée par Amber from Style Plus Curves (@stylepluscurves) le 2 Avril 2018 à 7 :44 PDT

Amber porte la robe Draper James de Eloquii

Dans le même esprit : Top rayé Forever 21

Laquelle de ces 5 tenues préférez-vous ?

Voulez-vous voir plus de looks la semaine prochaine ?