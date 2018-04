GabiFresh X Swimsuits for all : Des maillots de bain grande taille vitaminée

Elle a lancé le “Fatkini” en 2012 et depuis les collections de maillots de bain grande taille de la blogueuse GabiFresh apporte un véritable vend de fraîcheur chaque année.

La nouvelle collection GabiFresh X Swimsuits for all c’est vraiment le moment de mode attendue par toute quand arrive la saison des maillots de bain.

Des coupes novatrices qui tiennent compte de la morphologie et des besoins des rondes, de la couleur, des maillots sexy … ici tout est réuni pour nous inspirer, nous donner envie d’aller avec la plage et avec un grand sourire.

Pour la présentation de la nouvelle collection, plus de 500 femmes se sont présentées au casting pour avoir la chance de porter un maillot de Gabifresh. Parmi toutes ces femmes, 9 ont été choisis afin de présenter les maillots sur des femmes aux physiques tous différents, 9 femmes d’origines et tailles différentes, mais avec toutes un point commun, une histoire à raconter et de la confiance en elles.



Roller coaster orange underwire bikini – prix réduit – $71.40



Roller coaster black underwire bikini – prix réduit $71.40



Gravitron swimsuit – prix réduit $79.80



Carnival underwire bikini – prix réduit $71.40



Kingdom swimsuit – prix réduit $75.60



Scrambler underwire bikini – prix réduit $71.40



Caroussel bikini – prix réduit $71.40/p>



Slide underwire bikini – prix réduit $71.40



Tilt-a-whirl skirt – prix réduit $54.60



Ferris wheel dress – prix réduit $54.60

“Cette collection a pour but de réveiller le fun, le côté piquant et flirty, tout l’esprit espiègle de l’été“

“Mon espoir c’est que cette campagne, qui met en avant un jolie groupe diversifiçe, encouragera d’autres personnes à avoir confiance en elles et à s’amuser avec les maillots de bain, peu importe l’ethnie, la taille ou la morphologie” a confié Gabi.

Porteriez-vous un de ces maillots de bain ?

Une publication partagée par Swimsuits For All (@swimsuitsforall) le 3 Avril 2018 à 3 :30 PDT

Le site : Swimsuits for all