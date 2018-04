Paloma Elsesser dans le nouveau clip de Leon Bridges _ Bad Bad news #metoo

Paloma Elsesser est une mannequin Plus qui commence à être vraiment connue.

On peut la voir dans les magazines, dans des campagnes de mode, y compris des campagnes internationales, elle a défilé à Fashion Week de New York en 2017, et même quand il y a avait moins de mannequins Plus, elle était encore là. Dernièrement elle était la seule mannequin Plus à la une du British Vogue pour son engagement pour la diversité.

Bref c’est l’étoile montante de la mode Plus, elle est aussi actrice et influenceuse, a d’ailleurs 145K abonnés sur son instagram

Désormais elle est aussi dans le tout dernier clip du chanteur Leon Bridges, un jeune soulman qui monte, dont le deuxième album “Good Thing” sortira le 4 mai.

Bad bad news c’est une lettre d’amour pour les femmes partout dans le monde, une excuse pour toutes les femmes qui se font harceler dans la rue.

Paloma a confié qu’en grandissement, ses courbes ont attiré, dès son plus jeune âge, une attention des hommes qu’elle ne savait pas toujours comment gérer. Cela lui a apporté de la confusion et l’a fait douter d’elle même.

Avec l’expérience et le temps, la belle a appris à surpasser cette insécurité et l’a transformé en fierté et force qui lui ont permis de construire sa carrière de mannequin Plus et son activisme Body positif.

Dans ce clip dont Paloma est le personnage principal, on l’a voit danser, courir, envoûter par la voix et la musique de Leon Bridges.

Au début du clip elle se fait harceler par un inconnu puis part à sa recherche, pour récupérer sa dignité, être certaine qu’il a bien vu son visage, reprendre le droit sur son corps.

On voit alors la belle passer par différents états que l’on peut lire sur son visage, depuis la femme perdue, celle qui comprend, la honte…

Voici le clip qui est sorti le 26 mars.

Alors cela vous plaît ?