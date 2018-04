Anita Marshall : Une mannequin Plus dans la nouvelle vidéo d’Adidas

Anita Marshall vous la connaissez, c’est une mannequin Plus, on l’a vu un peu partout, Lane Bryant, Eloquii, Asos,Monif C et dans de nombreux magazines.

Elle fait partie de ces femmes à qui on a osé dire qu’elle était trop grosse pour être mannequin.

Et pourtant cette superbe femme que certains confondent parfois avec Rihana, du haut de son 1m80 et de sa taille 50 est en train de changer les standards de beauté.

Megababe Anita Marshall n’a que 27 ans, c’est le genre de femme qui ne prend pas “Non” pour réponse, et elle bouscule les codes de la beauté en participant à des campagnes jusque là réservées aux mannequins standards.

Sa dernière campagne est un clip pour la marque Adidas (vidéo ci-dessous).



Une mannequin Plus pour une marque de sportswear c’est rare, seul Nike avait osé jusqu’à présent, d’ailleurs elle posait déjà pour leur catalogue grande taille.

Bravo à Anita, on lui souhaite une longue et belle carrière.