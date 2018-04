12 photos de rondes en short, Oui en short avec les jambes nues !

Les premiers rayons de soleil pointent à peine le bout de leur nez que certaines en profitent déjà pour se balader les jambes nues, elles ont bien raison.

Beaucoup de rondes ne se sentent pas bien dans leurs corps, cachent jambes, bras et tout ce qu’elles peuvent, mais ces femmes ont décidé de vivre et de mettre ce qui leur plaît.

Alors oui au short, oui aux jambes nues, blanches ou bronzées, avec ou sans cellulite, avec ou sans poils.

À chacune de trouver son niveau de confort et un short qui leur plaît.

Short court ou bermuda, en jean ou en tissus, noir ou imprimés à fleurs … comme tout dans la mode c’est toujours une histoire de coupes et de goûts.

Ici comme dans la vraie vie, pas de Photoshop, pas de lissage de peau, pas de gommage des cuisses.

Allez c’est parti avec 12 rondes avec des morphologies différentes, 12 photos, 12 shorts et beaucoup de d’énergie positive.



Une publication partagée par Adriane Lemos ®️ (@aadrianelemos) le 15 Avril 2018 à 8 :07 PDT

Une publication partagée par Crystal Coons 🏝👙 (@sometimesglam) le 9 Avril 2018 à 10 :06 PDT

Une publication partagée par Glitter (@glitterandlazers) le 9 Avril 2018 à 9 :16 PDT

Une publication partagée par Brielle Anyea🐰🍟🌸🐥 (@missesbrielle) le 26 Mars 2018 à 1 :27 PDT

Une publication partagée par La’Tecia Thomas (@lateciat) le 12 Mars 2018 à 1 :31 PDT

Une publication partagée par Jenna (@thecurvyrebel) le 5 Avril 2018 à 7 :42 PDT

Une publication partagée par Forever21Plus (@forever21plus) le 15 Avril 2018 à 11 :00 PDT

Une publication partagée par snap|simoneswagmami 🌺🌻👑🦋 (@simonemariposa) le 12 Nov. 2017 à 2 :50 PST

Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda) le 13 Avril 2018 à 11 :42 PDT

Une publication partagée par Brielle Anyea🐰🍟🌸🐥 (@missesbrielle) le 14 Avril 2018 à 7 :30 PDT

Une publication partagée par Forever21Plus (@forever21plus) le 14 Avril 2018 à 9 :00 PDT

Une publication partagée par margieplus (@margieplus) le 12 Avril 2018 à 9 :35 PDT

Une publication partagée par Leah Graifer (@ligraifer) le 16 Avril 2018 à 12 :14 PDT

Oserez-vous le short cet été ?