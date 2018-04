Sabina Karlsson dans une campagne River Island pour la diversité #labelsareforclothes

La modèle Plus Sabina Karlsson fait partie des mannequins choisis pour la dernière campagne de River Island

Une campagne pour la diversité, contre le harcèlement, avec comme slogan “Les étiquettes sont faites pour les vêtements” #labelsareforclothes

Sabina qu’on a déjà pu voir sur les podiums chez Michael Kors, Chromat ou encore Christian Siriano et aussi dans une campagne L’Oréal pour la diversité, c’est un peu la reine de ce type de campagne.

Suédoise, métisse avec des taches de rousseurs, des cheveux roux et une taille 44, elle coche tellement de cases que c’est un choix idéal pour les marques.



Alors j’entends déjà les commentaires qui vont me dire que la belle n’est pas ronde, et oui elle n’est pas ronde. Mais dans l’industrie de la mode elle n’est pas considérée comme mince, du coup elle se retrouve avec le Label Plus alors que son tour de hanche est celui de la moyenne des femmes, et son 1m80 lui donne une silhouette plus élancée que la majorité.

Cependant, voir Sabina dans autant de campagnes c’est déjà une progression quand on pense au monde où seules les mannequins de tailles 34 maximum avaient le droit de paraître.

Bravo à Sabina pour cette campagne, on espère juste que pour la prochaine River Island prendra aussi au moins une modèle qui rentre dans leur collection Plus.

En attendant, voici ci-dessous quelques pièces de la collection Plus River Island qui va jusqu’au 56, et la vidéo entière de la campagne.



Plus Caraco à fleurs rose orné de sequins – 50€* – 46 au 56



Plus Caraco Bardot blanc à volants – 37€* – existe en 3 couleurs – 46 au 56



Plus Kimono à imprimé tropical rouge torsadé sur le devant – 60€* – 46 au 56



Plus Caraco à imprimé mélangé rose épaules dénudées – 40€* – 46 au 56



Plus Combinaison Bardot rose style jupe-culotte – 87€* – 46 au 56



Plus Veste en suédine rouge vif à franges – 95€* – 46 au 56

Le site : River Island