Deux Mannequins Plus défilent pour Dolce&Gabbana, pas de quoi crier victoire

Dolce&Gabbana Alta Moda Fashion Show vient d’avoir lieu, et le créateur européen d’habitude loin des préoccupations du body positivisme a pourtant fait défiler deux mannequins Plus pour sa nuit à l’opéra.

Hier, Ashley Graham a donc fait ses débuts pour Dolce&Gabbana, elle n´était seule.

En effet Alessandra Lorido Garcia qu’on avait pu voir dans une campagne de la marque en septembre dernier était aussi sur le tapis rouge.

Pas de quoi crier victoire !



2 mannequins Plus célèbres en robes à fleurs au milieu de 200 autres modèles, dont quelques séniors dont toutes portes des tenues les plus extravagantes les unes que les autres, ce n’est pas une victoire.Tout au plus un minuscule signe des temps qui changent, une peur de se faire critiquer après plusieurs ses frasques clairement grossophobes comme sa paire de tennis “Thin and Gorgeous” ou encore cette vidéo sur instagram où il se moque des rondes faisant de sport.

Bref on l’aura compris, la maison Dolce&Gabbana n’est pas fan des courbes, ne fait pas dans le politiquement correct, se fiche de l’avis des autres et pourtant ils se mettent aux mannequins Plus.

Peu importe la raison au fond, ici on est juste content de voir des mannequins qui ont un peu plus de formes.

Que pensez-vous de l’arrivée de mannequin Plus chez D&G ?