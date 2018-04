Comme chaque semaine on a repéré 5 looks de rondes sur instagram.

Charlotte, Elena, Fadela, Verena et Amber sont les beautés mises en avant cette fois-ci.

Des femmes lumineuses, pleines de peps, au style assuré et qui n’ont pas peur d’oser porter ce qui leur plaît vraiment.

Des fleurs, des pois, des carreaux, des combinaisons…

C’est parti avec 5 looks de rondes repérés sur instagram cette semaine :

Une publication partagée par Charlotte Zoller (@cz77) le 31 Mars 2018 à 3 :36 PDT

Charlotte porte un ensemble de River Island, avec le Pantalon fuselé à fleurs rose noué à la taille.

Dans le même esprit : Veste ouverte en crêpe avec ornement en dentelle Mat chez Navabi – Pantalon large rayé à imprimé floral Forever21

Une publication partagée par Elena (@elenadevesa) le 10 Avril 2018 à 1 :03 PDT

Elena porte une robe ajustée évasée imprimé à pois avec cravate de Shein

Dans le même esprit : Robe évasée, patineuse imprimé à pois mi-longue de Castaluna – Glamorous Curve – Robe portefeuille à pois chez Asos

Une publication partagée par F A D E L A H A A A 💨 (@fadelahaaaa) le 11 Avril 2018 à 11 :45 PDT

Fadelahaaaa porte une combinaison manches courtes à carreaux de Asos

Dans le même esprit : Combinaison à imprimé grillagé Forever 21 – Combinaison pantalon Ulla Popken

Une publication partagée par Verena Prechtl (@ms_wunderbar) le 10 Avril 2018 à 10 :49 PDT

Verena porte la fameuse jupe en jean et la chemise Ashley Graham de Marina Rinaldi

Dans le même esprit : Chemise en denim foncé Violeta by Mango – Jupe droite en denim Castaluna

Une publication partagée par Amber from Style Plus Curves (@stylepluscurves) le 6 Avril 2018 à 6 :48 PDT

Amber porte une combinaison Eloquii

Dans le même esprit : Combinaison brodée Asos Curve – Combinaison jupe-culotte crêpe à volants Plus Eve de Boohoo

Laquelle de ces 5 tenues porteriez-vous ?