10 robes de mariées grande taille

Je sais bien que les boutiques en ligne, ce n’est pas vraiment l’endroit où l’on va traditionnellement acheter sa robe de mariée.

Oui, mais, quand on en a marre des vendeuses qui nous regardent avec dédain et n’ont jamais notre taille en stock, quand on aimerait ne pas dépenser autant de notre budget pour une robe d’un jour, quand on est moderne et qu’on aime faire les choses à sa façon et sans perdre de temps… d’un seul coup, acheter sa robe de mariée en ligne prend tout son sens.

Que trouve-t-on en ligne dans l’univers des robes de mariées grande taille ?

Petit tour d’horizon avec une sélection de 10 robes