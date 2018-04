Maillots de bain Violeta by Mango : Une collection rayonnante

Violeta by Mango vient de mettre une nouvelle collection de maillots de bain grande taille en ligne et c’est un pur plaisir.

Pourquoi ? Déjà parce que la collection est superbe, avec des bikinis, des maillots une pièce, de la couleur, des coupes féminines qui donnent un twist moderne au classique.

Les maillots de bain vont jusqu’au XXL soit un 52, les sandales jusqu’à la pointure 41.

Ce qui est chouette avec cette nouvelle collection c’est que la mannequin choisie ne correspond à l’image que l’on voit d’habitude chez Violeta. Je crois bien que c’est la première fois que la marque travaille avec une femme de couleur, avec des cheveux ultras courts et des petites rondeurs. C’est donc un pas en avant vers plus de diversité et cela fait toujours plaisir.

Pour les prix cela va de 25,99€* à 69,99€*

Sans plus attendre, voici les rayonnantes photos de la nouvelle collection de maillots de bain grande taille.



Robe 59,99€* Soutien-gorge 35,99€*- Sandales 49,99€*



Maillot de bain cordon tressé 69,99€* (Existe aussi en noir)



Maillot de bain à emmanchures américaines 69,99€*



Maillot de bain imprimé palmiers 69,99€*



Maillot de bain col V 69,99€* – Short coton brodé 35,99€* – Serviette paréo à rayures 25,99€* – Sandales en cuir à surpiqûres 49,99€*



Haut bikini volanté 35,99€* – Culotte bikini 25,99€* – Capeline raphia 49,99€*



Maillot de bain noeud 69,99€*



Haut bikini palmiers 35,99€* – Culotte bikini palmiers 25,99€*



Haut bikini imprimés volants 35,99€* – Culotte bikini imprimée 25,99€*



Maillot de bain col V 69,99€*



Haut de bikini bandeau 35,99€* – Culotte bikini froncée 25,99€*



Haut de bikini à pois 25,99€*

Vous voyez-vous porter un de ces maillots ?

Le site : Violeta by Mango