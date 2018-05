25 photos de rondes en robe de mariée le Jour J

“Tu devrais maigrir, sinon personne ne voudra de toi.“

“Une grosse, elle ne peut être un couple qu’avec un gros voyons.“

“Les femmes rondes ont les prend dans son lit pas dans sa vie.“

Ces phrases qui font mal, on les a toutes entendues un jour, nées de l’ignorance, de l’incompréhension, de la haine aussi ou encore de la peur. Parfois venant de personnes proches, qui nous “aiment” sincèrement, ou d’individus qui nous disent cela pour “notre bien”.

Oui on les connaît bien ces clichés brutaux et douloureux qui ont parfois réussi à nous faire douter de nous même, qui ont fait baisser les bras à certaines.

Oui, mais voilà, ces idées aussi répandues soit elles ne sont que des clichés et pas des réalités.

Quelle que soit notre taille, on peut trouver l’équilibre, la paix et aussi l’amour.

Oui l’amour vient dans toutes les tailles et en voici la preuve avec les photos de 25 couples le jour de leurs mariages.

1. Sarah

Le plus jour de la vie de Sarah ? Quand elle a épousé son meilleur ami.

Une publication partagée par Sarah (@curvybridesarah) le 18 Févr. 2017 à 2 :50 PST

Bientôt deux ans que Callie et Dan sont mariés, et quand on les voit la profondeur de leurs sentiments saute aux yeux

Une publication partagée par Callie Thorpe (@calliethorpe) le 6 Août 2017 à 1 :28 PDT

Même pour son mariage, Nicolette est toujours avec un style pointu.

Une publication partagée par nicolette mason (@nicolettemason) le 18 Févr. 2016 à 8 :04 PST

C’était le mariage de Beth Ditto en robe Gaultier, car les rondes aussi peuvent avoir des robes de grands créateurs

Une publication partagée par Bobby Herrmann&Edita Rosenrot (@curvectbride) le 9 Févr. 2018 à 9 :45 PST

Pouvoir compter l’un sur l’autre, c’est ce que Devyn et son mari ont, on l’espère pour trèèès longtemps.

Une publication partagée par Devyn Bevis (@mrs_devbev) le 20 Févr. 2018 à 2 :12 PST

Jessica et Mat, un jeune couple qui regarde vers l’avenir avec plein d’amour et de rire.

Une publication partagée par Jessica Harding (@jrlharding) le 27 Juin 2017 à 10 :23 PDT

Sedef c’est mariée en février

Une publication partagée par Sedef 👩🏻 (@curvyrellafashion) le 3 Févr. 2018 à 12 :50 PST

Quand on pense que les vendeuses trouvaient que la couleur “blush” de sa robe ne convenait pas pour un mariage, pourtant elle est superbe.

Une publication partagée par Allison Teng | Curvy Girl Chic (@curvygirlchic) le 13 Avril 2018 à 11 :07 PDT

Periwinkle avait honte de se marier en étant à son poids le plus haut, cela ne l’a pas empêché d’être sublime pour le Jour J.

Une publication partagée par Periwinkle Madness (@periwinkle_goes_keto) le 27 Avril 2018 à 7 :24 PDT

Avoir la famille et les proches, les gens qui comptent et vous aiment, c’est la seule chose vraiment importante.

Une publication partagée par Leanne Fayard Bagala (@lmfbagala) le 27 Avril 2018 à 6 :01 PDT

Se marier cela ne va pas dire rentrer dans le moule loin de là. Chaque personne est unique, chaque couple et chaque amour aussi et si on a envie de sortir des sentiers battus comme Lindy alors autant se faire plaisir.

Une publication partagée par Lindy West (@thelindywest) le 12 Juil. 2017 à 10 :32 PDT

Oui, il peut être fier de se marier avec JW ;)

Une publication partagée par dellacurva (@dellacurva) le 20 Avril 2018 à 7 :14 PDT

Madison et Dani ont choisi un mariage sous la neige, un mariage de rêve avec une pointe de romantisme et des larmes de bonheur.

Une publication partagée par Madison Hope Veitch (@madisonghope) le 27 Mars 2018 à 9 :36 PDT

Cette sensation quand on a la vie devant soi auprès de la personne qu’on aime.

Une publication partagée par Jodi Bodtke (@givingtreephotography) le 10 Avril 2018 à 7 :08 PDT

Ces deux-là ont définitivement mis de l’humour dans leur mariage, avez-vous remarqué qui se trouve dans le fond de la salle à gauche de la photo ?

Une publication partagée par Pretty Pear Bride (@prettypearbride) le 9 Déc. 2016 à 4 :59 PST

Se marier c’est aussi partir pour une longue aventure à deux.

Cela veut dire parfois des compromis et des bagarres, mais aussi de l’amour et des rires.

Une publication partagée par Ragsy (@adventuresincrowley) le 9 Juin 2017 à 10 :29 PDT

Quand on trouve l’amour, on ne cherche pas une personne parfaite et sans défauts, mais on trouve la personne parfaite pour soi.

Une publication partagée par Cassia (@_dorianne) le 19 Déc. 2017 à 12 :51 PST

Il n’y a pas de mots pour décrire ce bonheur, ce sentiment de plénitude, cette sensation que tout est possible, ce moment où deux âmes se parlent et s’aiment.

Une publication partagée par 🎀Tia Fiore Garland🎀 (@barbie_plus_tia) le 4 Janv. 2018 à 6 :14 PST

Cette robe, mon Dieu cette robe …

Une publication partagée par MyAfroCaribbeanWedding󾓪󾓦🇬🇭🇳🇬🇯🇲 (@myafrocaribbeanwedding) le 19 Avril 2018 à 9 :22 PDT

Un petit goût de Paradis pour ce couple qui verra encore pleins de couchés de soleil

Une publication partagée par dellacurva (@dellacurva) le 21 Avril 2018 à 11 :32 PDT

Quand vous vous sentez là où vous devez être à ses côtés, peu importe le lieu, vous avez que votre maison n’est plus un lieu, mais juste d’être avec la personne que vous aimez.

Une publication partagée par Patty Leonor (@leonorphotography) le 11 Mars 2018 à 6 :49 PDT

Ce premier baiser …

Une publication partagée par Callista Bridal (@callistabridal) le 18 Avril 2018 à 12 :15 PDT

23. Paige Tierney

Un petit air rockabilly pour un mariage inoubliable.

Une publication partagée par Paige Tierney (@paigetierney) le 29 Avril 2018 à 6 :50 PDT

Le mariage ambiance médiévale c’est toujours superbe.

Une publication partagée par Carole Cellier (@carolecellier) le 19 Juin 2017 à 9 :57 PDT

Quand on voit la photo du mariage d’Anne ici, on peut sentir laa magie du moment.

Une publication partagée par Plus Size Perfection Bridal (@plussizeperfectionbridal) le 27 Avril 2018 à 5 :29 PDT

Vous aussi partagez les photos de votre mariage, c’est important de montrer que l’amour existe pour tous et que nous sommes belles en robes de mariées.