Maillot de bain grande taille Eloquii : Une collection qui change

Les collections de maillots de bains grande taille commencent vraiment à avoir un style moderne et des coupes qui changent, merci à l’influence des stylistes américains qui ont moins froid aux yeux que les européens.

Même le une pièce noire est repensé pour être plus sexy et féminin.

On peut vouloir bronzer ou nager et comme nos consoeurs avoir le choix du style et des maillots modernes.

Chez Eloquii le choix de la modernité est présent dans toute la collection. C’est vraiment une boutique où on peut trouver des pièces qui on se “petit quelque chose en plus”.

Quand en plus les maillots sont portés par la mannequin Plus françaises Clémentine Desseaux, c’est un pure plaisir pour les yeux.

Si les prix ne sont pas toujours à la portée de toutes malgré de nombreuses promotions, les tailles elles vont du 46 au 60, oui oui 60.

Voici donc nos pièces coups de coeur de la collection de maillots de bain Eloquii 2018





Wrap Halter One-Piece Swimsuit

Wrap Halter One-Piece Swimsuit

One-Piece Swimsuit with Ruffle Shoulder

Tie Front One-Piece Swimsuit

One Shoulder Twist Front Swimsuit Existe aussi en noir

Ruffle Strap Bikini Top

Sweetheart Bikini Top – High Waisted Printed Bikini Bottom

Encore plus de modèles sur le site : Eloquii