Alerte aux Maillots de bain grande taille rouges

Must have parmi les maillots de bain, le maillot rouge, que ce soit en 1 pièce, tankini ou bikini sera toujours la star de la plage.

Tendance “Alerte à Malibu”, on a toutes adoré les photos d’Ashley Graham sur un scooter des mers en maillot rouge.

Alors, où trouver une pièce grande taille pour nous sublimer sur la plage ?

Voici 10 maillots de bain rouges en grande taille, juste pour nos courbes !