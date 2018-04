Primark met une mannequin grande taille dans sa campagne de maillot de bain

Primark propose depuis longtemps des grandes tailles à petits prix et c’est toujours sympa de trouver des options comme ça même si cela ne va que jusqu’au 48.

Je me souviens d’un short à 5€, d’une robe à 12€ …

Aujourd’hui la marque fait un pas de plus en avant dans sa nouvelle campagne de maillots de bain avec une mannequin Plus.

Cela fait vraiment plaisir de voir une femme avec des courbes en pleine lumière, incluse dans une campagne de maillot comme une “babe” comme les autres mannequins minces.



Au fond, quand on a des courbes, on ne demande pas de traitement de faveur, simplement d’être traitée avec le même respect que les autres femmes et de trouver des vêtements aussi tendance que si l’on était mince.

Bref d’être vue comme une femme à part entière, avec les mêmes envies et les mêmes collections.

Les maillots de bain coûtent entre 5€ pour le top de bikini et 10€ pour le maillot de bain une pièce violet.

On peut trouver des magasins Primark en France à Évry, Euralille, Toulon, Cagnes-sur-Mer, Yon, Villeneuve-la-Garenne, Créteil, Dijon, Marseille, Metz, Le Havre.

En Belgique à Charleroi, Ghent, Bruxelles, Liège, Hasselt

Un exemple qu’on aimerait que toutes les marques suivent.

Le site : Primark