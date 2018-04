La marque Lemont Mint recherche des modèles pour son défilé qui aura lieu le samedi 28 avril à 15h, dans la boutique concept store FF Paris-NewYor.

Les mannequins doivent faire une taille entre le 42 et le 54.

Votre candidature doit contenir les informations suivantes : Nom, prénom, taille haut et bas (mensurations) ainsi qu’une photo en pied et portrait.



Pour postuler envoyer toutes les informations à ariella.blanc@gmail.com

FF Paris-NewYork se trouve au 291 rue de Saint-Denis à Paris.