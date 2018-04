Gémo X Lalaa Misaki : La collection capsule grande taille de l’été

La collection capsule grande taille de Lalaa Misaki dont on vous en parlait il y a 1 mois est enfin en ligne chez Gémo !

Cette ligne tendance sent bon le soleil, mais surtout reflète un parti pris bien précis :

nous permettre d’être jolie et féminine dans des vêtements VRAIMENT pensés pour nos formes.

Imaginés par la blogueuse et influenceuse Lalaa Misaki (qui a plus de 60 000 abonnés sur instagram), les vêtements sont vraiment élaborés pour les grandes tailles, avec la volonté de répondre aux problématiques des rondes dont Lalaa fait partie.

Lalaa est aussi connue pour avoir une forte personnalité, oser dire ce qu’elle pense et faire partie des activistes body positif.

Elle a même ouvert une master class sur le body positivisme.

Force est de constanter que tout le travail qu’elle a fait ici et en parfait accord avec ses principes.



La belle a eu carte blanche pour créer cette ligne de vêtements, et l’a voulu vraiment adaptée pour les formes généreuses.

Elle a donc désigné 4 silhouettes qui peuvent se décliner en 12 styles différents selon comment on mixte les vêtements.

Un soin particulier a été apporté pour s’adapter non seulement aux différents styles âges et couleurs de peau, mais aussi aux morphologies qui sont tellement variées chez les pulpeuses.

Parmi les créations, on découvre un ensemble pantalon et blazer rose en satin de coton, un combishort épaules dénudées, une jupe portefeuille, une jupe trapèze boutonnée en jean, un tee-shirt écusson tigre, un top imprimé tropical et été oblige : un maillot de bain.

Dans cette mini collection grande taille figurent donc 8 modèles, du 44 au 56, avec des prix raisonables, allant de 14,99€ pour le tee-shirt à 49,99€* pour la veste.

Tout çelà sera en ligne et dans 140 des 444 boutiques Gémo.

Lalaa et Gémo ont consacré 8 mois à cette collaboration, dans laquelle on sent beaucoup de passion, de soin et d’amour.

Pour répondre aux besoins des curvy, Lalaa a vraiment pensé la collection pour qu’elle s’adapte à toutes les morphologies.

De nombreux détails techniques ont été implémentés comme :

– Le maillot qui s’adapte à diverses tailles de poitrines.

– L’élastique à la taille du pantalon rose, qui permet celui-ci de suivre notre cambrure et de s’adapter à notre morphologie.

– Le combishort à une longueur pensée pour protéger nos cuisses des frottements.

La jupe peut être portée sur le combishort, le maillot de bain à des bretelles larges et réglables pour le maintien.

Même les volants sont un choix astucieux, une petite touche sexy qui permet de découvrir les épaules et aérer les bras sans dévoiler les aux regards.

On sent en regardant les pièces qu’un esprit de liberté s’est emparé de la collection. Aucun doute que toute l’attention qui a été mise dans chaque article va sauver l’été de plus d’une femme.

Celles qui vont porter ces vêtements vont pouvoir créer leur style dans un esprit féminin, classe, moderne, intelligent dans sa conception et avec une pointe d’espièglerie.

Une publication partagée par L∆L∆∆ MIS∆KI (@lalaamisaki) le 21 Avril 2018 à 1 :12 PDT

Bref enfin une collection qui suit la seule règle importante en mode : que les vêtements s’adaptent à nos corps et non l’inverse !

Une collection qui se fiche des interdits mode en proposant une combinaison et des options avec les jambes couvertes ou non, les bras couverts ou non.

À noter pour celles qui commanderont en ligne : les retours sont gratuits en magasin.

La livraison est gratuite en magasin, en point relais dès 35€ d’achats et à domicile dès 50€.

Le site : Gémo