5 looks de rondes repérés sur Instagram cette semaine : International Fashion

Elles sont blogueuses ou pas, en France, Russie, au Sénegal en Inde ou encore au Rajasthan …

Leurs points communs ?

Des courbes et l’amour de la mode.

Régulièrement elles partagent leurs tenues sur instagram pour notre plus grand plaisir, et chaque semaine nous sélectionnons 5 looks qui sortent du lot.

Cette semaine on porte la jupe maxi, le style casual et les lunettes de soleil.

C’est parti avec 5 looks de rondes repérés sur instagram cette semaine :



Une publication partagée par AURELIE GIOT (@blogciaobella) le 24 Avril 2018 à 5 :53 PDT

Aurélie porte une combinaison en denim, une veste et des slippers de Kiabi, les boucles d’oreille sont de Pauline et Julie

Dans le même esprit : Combinaison pantalon en Lyocell Kiabi – Combinaison en maille denim Castaluna

Une publication partagée par Gaëlle PRUDENCIO (@gaelleprudencio) le 25 Avril 2018 à 9 :56 PDT

Gaëlle porte le crop top Malika, imprimé Bissap et une jupe du même imprimé de sa collection Ibilola

Dans le même esprit : Il n’y a rien d’autre dans le même esprit, pour trouver une tenue similaire il faut aller sur Ibilola

Une publication partagée par Aakanksha Luthra (@curvydivachic_official) le 15 Avril 2018 à 11 :27 PDT

Aakanksha porte une tenue de Stalk buy love et Faballey

Dans le même esprit : Blouse boyfriend ample col rond uni Zizzi – Jupe, style festif, haut étroit, bas dansant.

Une publication partagée par Юлия Зюзина 💑👦😺 🇷🇺 (@julia_zyuzina) le 22 Avril 2018 à 7 :38 PDT

Julia porte une robe rouge de LadyXL.ru

Dans le même esprit : Robe Ulla Popken

Une publication partagée par Tanvi Geetha Ravishankar (@thechubbytwirler) le 27 Avril 2018 à 7 :56 PDT

Tanvi porte la Malinda Maxi dress in Navy de chez Fashion Nova Curve

Dans le même esprit : Combishort Gémo X Lalaa Misaki et jupe portefeuille fluide Gémo X Lalaa Misaki