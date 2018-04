Melissa Mc Carthy en couverture de Glamour US de mai

Des actrices vraiment rondes qui ont un grand succès international et ont le premier rôle dans des films à succès, c’est rarissime, pourtant Melissa a réussi cet exploit, et c’était loin d’être gagné d’avance.

Depuis lundi elle est en couverture de Glamour pour un numéro spécial argent.

Elle y raconte comment une fille de la ferme dans l’Illinois, couverte de dettes a réussi à devenir une des actrices les mieux payées d’Hollywood.



Une publication partagée par Melissa McCarthy (@melissamccarthy) le 23 Avril 2018 à 4 :56 PDT

Surnommé “fits of justice“ (Le point de la justice) , on découvre comment la pétillante et travailleuse comédienne ne lâche rien au moment de négocier un contrat pour un nouveau film.

On découvre que derrière la bonne vivante se cache une femme d’affaires qui ne rechigne pas sur le travail, ne se laisse pas faire, s’affirme et n’hésite pas à demander ce qu’elle est en droit d’attendre.

“Je me demande toujours si c’est une transaction juste ? Proposerait-on la même chose à un homme dans la même position ? Et si la réponse et non, je plante mes dents dans cet os durant des mois” confie Melissa à Glamour

Actrice, designer grande taille, entrepreneur … cette femme de caractère est un véritable exemple à suivre qui prouve bien que le poids n’est pas un obstacle à la réussite et qu’on peut construire sa vie pour atteindre ses buts peu importe d’où l’on vient.

Pour lire l’article c’est ici : Melissa McCarthy: From $5 in the Bank to Million-Dollar Mogul