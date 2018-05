15 maillots de bain grande taille y compris au-delà du 60

Quand on est grosse, on nous reproche de ne pas bouger.

Quand on veut bouger, on nous dit que nos genoux, etc ne supporteront pas les chocs.

Une fois qu’on a trouvé un sport qui nous plaît, pas de vêtements sport à notre taille.

Enfin vient sur la table la solution de la piscine, seulement encore une fois, après avoir surmonté nos peurs il est toujours difficile pour les plus rondes de trouver un maillot de bain.

Alors pour que nous puissions toutes profiter des bienfaits de la baignade, de l’aquagym, etc., voici une sélection de maillots de bain grande taille qui va jusqu’au 66.

Avez-vous trouver un maillot de bain à votre taille ?