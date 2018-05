Shorts grande taille : Parce qu’on a toutes le droit de porter des shorts

Dans un mois, ce sera l’été, le 21 juin très exactement.

Cela veut dire que les grandes chaleurs et peut-être même les canicules vont arriver, et l’une des options pour supporter les fortes températures c’est d’oser le short.

Alors oui, certaines ont des cuisses larges et avec de la peau d’orange, certaines ont des jambes qui gonflent et des chevilles plus si fines que cela… dans notre société qui se tue à nous vendre une image du corps de la femme parfaite, lisse et affiné par photoshop, l’idée de se mettre en short peut faire peur à certaine, voir même provoquer une panique intense.

Alors, on peut toujours marcher, aller à la piscine, danser, se muscler pour rendre notre silhouette plus dynamique et nos jambes plus fermes.

Mais purée, ce qui est ridicule ce n’est pas d’être grosse, mais d’être inconfortable à cause du regard de quelques abrutis.

La peur, la douleur, c’est humain et paralysant. Mais peut-être que cet été il est temps de faire le choix de vivre pour soi et d’oser enfin !

Parce qu’on a toute le droit de passer un été en short, voici une sélection de 10 shorts grande taille :