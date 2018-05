Savage X Fenty de Rihana met en avant Deux Mannequins Plus

Plus que 9 jours avant le lancement de la collection Rihana lance Savage X Fenty pour laquelle on sait déjà qu’il y aura des grandes tailles, jusqu’au 3XL et 115E

Mais Rihana, qui veut lancer une collection de lingerie inclusive pour le plus de femmes possible, va plus loin. Avant même d’être que la collection soit en ligne, on sait déjà que la marque va travailler aussi avec des mannequins Plus comme égéries. Youpi !

Oui, déjà 2 femmes pulpeuses ont été mises en lumière dans les visuels que la marque partage au compte goutte sur son instagram.

Une publication partagée par SAVAGE X FENTY (@savagexfenty) le 29 Avril 2018 à 10 :17 PDT

Une campagne définitivement inclusive et body positive avec la superbe Audrey Ritchie (ci-dessous)

Rihanna explique que le X est là pour dire TOUTES.

“J’ai des seins énormes“, annonce Audrey en voix off dans la vidéo. “Je faisais déjà un bonnet DD au collège. Quel que soit le sexe avec lequel vous choisissez d’avoir des rapports sexuels, vous devriez être fier et vous trouver sexuellement“.

Le ton est lancé, Savage X Fenty se veut une collection pour toutes, sensuelle et sexy, quels que soient la taille, ou les goûts.

Une publication partagée par Audrey Ritchie (@audreylittie) le 3 Avril 2018 à 10 :42 PDT

Et comme une mannequin Plus ce n’est pas assez on retrouve aussi Stella Duval, une mannequin Plus qu’on a aussi vu entre autres chez Violeta by Mango, qui a défilé pour HM.

Une publication partagée par SAVAGE X FENTY (@savagexfenty) le 1 Mai 2018 à 10 :44 PDT

Rihanna semble vraiment suivre la lignée de sa marque de maquillage Fenty en voulant proposant de la lingerie qui soit vraiment pour toutes, du moins nous l’espérons, et la présence de ces 2 muses pulpeuses et un très bon signe.

En attendant, sa campagne marketing est intelligente et bien ficelée. Elle démonte les critiques de ceux qui disaient qu’elle allait exclure certaines femmes.

Alors oui, on aura droit à de la grande taille, et c’est chouette, pourtant 115E et 3XL ce ne sera pas assez pour que les grandes tailles se sentent toutes inclues, des femmes comme moi se trouvant à la limite et au-delà du 115 de tour de poitrine.

Une publication partagée par Stella Duval (@stelladuval) le 15 Févr. 2017 à 12 :57 PST

Entre tailles et mannequins Plus, on peut noter quand même un bel effort qu’on a envie de saluer, en espérant que la marque aille plus loin dans le futur.

Lancement le 11 mai.

Le site : Savage X Fenty