Ashley Graham x Swimsuits For All: Été 2018 sans retouches

Ashley Graham est de retour pour une nouvelle collection de maillot de bain pour Swimsuits For All, et vous savez quoi, les photos sont sans retouches !

Oui, pour la nouvelle collection ils ont décidé d’utiliser des photos de paparazzi, sans retouches.

Authentiques, belles comme toujours, avec sa cellulite et ses marques, au naturel comme nous le serons aussi sur la plage.

Le nom de la campagne : Power of paparazzi

Ashley a toujours été une combattante du body positivisme, déjà quand elle a eu une Barbie à son image, elle insistait pour qu’elle soit le plus proche possible de la réalité, avec des hanches et pas d’espace entre les jambes.

“Nous devons vraiment mettre dans nos priorités de soutenir les marques qui reconnaissant que la beauté existe dams toutes beaucoup de tailles et formes différentes”

Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 1 Mai 2018 à 10 :07 PDT

9 nouveaux maillots de bain on rejoint les rangs de la collection Ashley Graham.

Maillots de bain une pièce et bikini, jeu de transparence et imprimé noir et blanc sculptant, design sexy et aussi pratique.



Ashley Graham X Swimsuits for all Whoopee bikini – $84 – 4 au 22



Ashley Graham X Swimsuits for all Dolled-up swimsuit – $84 – 4 au 22

Chose rare, la collection comprend même un maillot de bain sport, car Ashley pense à juste titre, qu’on devrait pouvoir faire du sport sans sacrifier le style.



Ashley Graham X Swimsuits for all Hotsy-Totsy bikini – $71.40 – 4 au 22

Ashley espère vraiment qu’une campagne comme celle-ci aidera des femmes à se sentir plus à l’aise avec leurs propres corps, qu’elles se sentiront fières d’elle et ne ressentiront plus le besoin de camoufler pour ainsi profiter de la vie, peu importe qui regarde.



Ashley Graham X Swimsuits for all Flapper swimsuit – $84 – 4 au 22

Certains maillots sont en prévente, ils seront envoyés à partir du 14 mai.

Pour voir toute la collection c’est ici : Ashley Graham x Swimsuits For All: Summer 2018