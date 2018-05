Unique by Mode City lance un casting body positif sur instagram #ifeelunique

C’est la mode du body postif et les marques commencent doucement à s’en rendre compte.

Envie de rejoindre le mouvement pour suivre la tendance du moment et gagner des points, réel investissement d’une marque pour changer les choses et permettre à toutes les femmes d’être représentées.

Peu importe la raison qui pousse vraiment ces marques à basculer dans le monde de la mode inclusive, sur Vivelesrondes on est toujours content de voir plus de monde affirmer que la beauté est diverse.

Après Rihana qui lance une collection de lingerie avec des grandes tailles, c’est au tour de Unique by Mode City de préparer un défilé qui devrait mettre à l’honneur toutes les femmes, pour un défilé à Paris le samedi 7 juillet 2018.



Ce casting est loin d’être traditionnel.

Là où d’habitude il est demandé une photo portrait et une photo en pied, Unique by Mode City demande de poster, sur votre compte instagram, une photo d’un détail physique qui vous rend unique, avec les hashtags #ifeelunique et #Uniquebymc18

Pas de spécification de taille ou d’âge, évidement, pour représenter toutes les femmes on ne peut pas imposer ce type de critère.

Alors comment faire pour participer à ce concours ?



2/ Utilisez le hashtag #IfeelUnique et #uniquebymc18 sous votre photo. Votre compte doit être ouvert au public afin que le contenu soit visible. Pour augmenter vos chances de gagner,

Le casting est gratuit, ouvert à toutes et est réservé aux majeurs. (Les frais de déplacements sur Paris seront à la charge des participantes)

13 femmes uniques seront sélectionnées pour défiler en maillot de bain : les plus motivées, les plus inspirantes, les plus enthousiastes.

Attention les photos qui seront postées pour participer au concours doivent être au naturel, sans retouches photoshop ni filtres.

“Photographiez-vous telle que vous êtes et sans retouches ! Vos qualités, vos défauts, vos envies, votre personnalité… Soyez Unique ! Soyez Vous ». En d’autres termes, on embrasse pleinement le bodypositivisme.“

Le défilé permettra à 15 femmes Unique de défiler le 7 juillet prochain sur Paris au Salon Internal de la Lingerie et du Maillot de bain.

Bonus, des influenceuses et activistes body positif seront présentes lors du défilé, par exemple Gaëlle Prudencio, championne de la mode grande taille, Julie Bourges, grande brûlée et sportive qui poste des photos inspirantes où elle ne cache pas ses cicatrices.

Voici un défilé dont on a hâte de voir les images, en espérant que l’inclusion aille vraiment jusqu’au grande taille.

Pensez-vous participer à ce casting ?