Prêtes pour la plage : La campagne de maillot de bain qui a envahit Londres

Vous souvenez de cette campagne de 2015 qui avait fait scandale avec le slogan : “Are you beach body ready ?”

À l’époque des marques comme Swimsuits for all, Simply be ou encore Dove avait répondu par des campagnes utilisant les mêmes codes, mais montrant des filles pulpeuses comme Ashley Graham.

En 2018, nous avons droit au “retour de la vengeance” avec une campagne qui va plus loin !

En effet, hier, la marque Navabi a fait une piqûre de rappel avec une opération de grande ampleur dans Londres, et cette fois-ci ce ne sont plus des femmes juste un peu pulpeuses qu’on retrouve sur l’affiche, mais des rondes avec du ventre, des bourrelets, des vergetures.

Parce que oui nous avons toutes le droit d’aller à la plage avec le corps que nous avons



Pour bien faire les choses, Navabi a aussi rempli son rayon maillot de bain où l’on peut retrouver les 3 pièces portés par les mannequins.



Caya Coco – Maillot de bain à anneau décoratif – 90€* – 44 au 54



Cactus – Haut de bikini, avec empiècements en mesh – 70€ – 46 au 60 – Cactus – Slip de bikini, avec empiècements en mesh – 70€ – 59 au 58/60



Simply be Swim – Haut de bikini effet bandage à imprimé tropical – 20€ – 42 au 52

Cactus – Caleçon bikini taille haut – 60€ – 52/54 au 60

À quand une campagne similaire dans les autres capitales comme Paris ?