Robes de cérémonie grande taille jusqu’au 58 et plus

“…qui pourrait me dire ou je peux trouver des belles robes de cérémonie et grande taille (58) pas trop chère et pour bien faire dans les tons pastels je galère….“

C’est le message que Marie nous a envoyé sur Facebook

Alors ni une ni deux, voici une sélection de robes idéales pour se rendre à un mariage et qui vont toutes jusqu’au 58

C’est parti pour 10 robes de cérémonies grande taille jusqu’au 58

