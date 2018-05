C’est le temps des fleurs … Mode grande taille, kimonos et tops floraux

La nature est en fleurs alors pourquoi pas nous aussi he he !

De la couleur enfin pour sortir de la grisaille et se mettre de bonne humeur.

Oui c’est le temps des fleurs, le temps où un kimono est toujours bien utile, car il fait encore un peu frais, mais le soleil se montre de plus en plus, le temps où on commence à rêver de vacances, le temps où on a envie de vrai beau temps.

Alors pour faire venir le soleil on se met en fleurs histoire de motiver la nature à suivre le pas.

Voici 10 vêtements à fleurs, kimonos et tops, en grande taille évidemment.