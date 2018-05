Mode grande taille : Esprit festival et astuces pour un festival au top !

Pour celles qui préparent leur été et ont prévu de profiter des concerts, des festivals, il y a quelques règles d’or à toujours observer.

Toujours penser à avoir de l’eau, de la crème solaire, de quoi se protéger du soleil ou de la pluie.

Prévoir des chaussures confortables, avec lesquels on peut marcher, qui ne craigne pas en cas d’écrasage de pieds.

Regarder la météo pour prévoir une tenue adéquate, bottine et veste en cas de pluie, chapeau et lunettes pour le soleil.

Prendre un grand foulard ou un paréo, pour s’asseoir sur le sol, se protéger du soleil ou du froid.

Niveau tenu, le top c’est le short, il passe partout, permet de s’asseoir, mais attention mieux vaut prendre un short qui n’est pas en jean, en cas de pluie, le jean prendra plus de temps à sécher. On peut oser la robe ou la jupe, plutôt longue pour pouvoir s’assoler.

Une veste coupe-vent et imperméable autour de la taille cela peut toujours être utile, surtout si le temps est instable.

Pour le style on a le choix, bohème avec des fleurs, des paréos, rock avec des t-shirts à messages ou encore des franges, tendance avec des matières métalliques.

Le bikini est un plus en cas de festivals sur la plage ou d’arrosage de foule.

Les matières naturelles sont à prendre en considération si on va dans un événement où les pétards sont monnaie courante.

Le principe est d’allier confort, pratique et style amusant et original, en gros de se faire plaisir.

Allez c’est parti pour 10 vêtements dans l’esprit festival :

Quels sont les festivals dans lesquels vous aimeriez aller ?